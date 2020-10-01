У Плющенко и Рудковской родился второй сын

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01.10.2020, 19:48, Новости дня

У продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика назвали Арсений.

«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко», – написала Рудковская в Instagram.

Ребенок родился 25 сентября. По данным «Рен ТВ», сына для пары выносила суррогатная мать.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 1 Окт 2020 в 8:53 PDT

Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009. Первый сын пары Александр родился 6 января 2013 года, крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.

У Рудковской от первого брака с миллиардером Виктором Батуриным есть два сына – 19-летний Андрей и 18-летний Николай. У Плющенко от первого брака с Марией Ермак есть сын Егор.



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