 

«Переведите с английского»: Мосгорсуд отказался принимать иск Навального к Пескову

01.10.2020, 19:37, Разное

Мосгорсуд отказался принять иск Алексея Навального к пресс-секретарю Администрации президента Дмитрию Пескову, мотивировав это тем, что текст заявления составлен на иностранном языке. Об этом сообщил адвокат блогера Аллен Лэнглер.

По словам Навального, иск с требованием опровергнуть сотрудничество Алексея Навального с Центральным разведывательным управлением США писался второпях, поэтому его случайно составили на английском языке. Блогер пообещал в ближайшее время исправить этот и другие указанные судом недочёты, в том числе убрать из текста позывной истца, вставленный туда по ошибке, и указать данные российского паспорта. К исковому заявлению Навальный приложил справку с подписью директора ЦРУ Джины Хаспел, в которой сказано, что ведомству неизвестно о существовании Алексея Навального, и ни в какие контакты с официальными лицами США он не вступал.

«У меня есть справка, заверенная печатью и личной подписью директора ЦРУ, о том, что я не являюсь и никогда не являлся их агентом. Из этого документа ясно, что Дмитрий Песков – лжец и клеветник. Если он не сможет предоставить суду аналогичную справку, в которой сказано обратное, я требую, чтобы он выплатил мне компенсацию в размере 300 тыс. долларов, плюс 38%, которые я должен буду уплатить в качестве подоходного налога», — сказал Навальный.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Личное: “Спокойнее, чем было с ним”

16.07 / СРО СП БАД пытается ввести в заблуждение премьер-министра Мишустина?

26.09 / «Сбер» все равно остается банком»

13.08 / Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к народу

22.07 / Мнение: Чем ответит Пекин на массовое изгнание «китайских шпионов» из США?

24.09 / Ученые установили одну из главных причин преждевременной смерти

01.07 / Стала известна причина развода Асмус и Харламова: пьянство и игромания Гарика

10.07 / Специалисты составили ТОП-3 самых бюджетных пикапа в России

13.09 / Что думает Путин о конфликте Лукашенко с белорусской оппозицией

25.06 / Мнение: Разбои и грабежи в России, самая богатая ресурсами страна и активы россиян за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска