«Переведите с английского»: Мосгорсуд отказался принимать иск Навального к Пескову

01.10.2020, 19:37, Разное

Мосгорсуд отказался принять иск Алексея Навального к пресс-секретарю Администрации президента Дмитрию Пескову, мотивировав это тем, что текст заявления составлен на иностранном языке. Об этом сообщил адвокат блогера Аллен Лэнглер.

По словам Навального, иск с требованием опровергнуть сотрудничество Алексея Навального с Центральным разведывательным управлением США писался второпях, поэтому его случайно составили на английском языке. Блогер пообещал в ближайшее время исправить этот и другие указанные судом недочёты, в том числе убрать из текста позывной истца, вставленный туда по ошибке, и указать данные российского паспорта. К исковому заявлению Навальный приложил справку с подписью директора ЦРУ Джины Хаспел, в которой сказано, что ведомству неизвестно о существовании Алексея Навального, и ни в какие контакты с официальными лицами США он не вступал.

«У меня есть справка, заверенная печатью и личной подписью директора ЦРУ, о том, что я не являюсь и никогда не являлся их агентом. Из этого документа ясно, что Дмитрий Песков – лжец и клеветник. Если он не сможет предоставить суду аналогичную справку, в которой сказано обратное, я требую, чтобы он выплатил мне компенсацию в размере 300 тыс. долларов, плюс 38%, которые я должен буду уплатить в качестве подоходного налога», — сказал Навальный.