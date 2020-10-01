 

Верещук: Для меня сейчас президент – это единственный носитель рейтинга

01.10.2020, 19:35, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа”, кандидат в мэры Киева Ирина Верещук в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман сказала, что считает президента Украины Владимира Зеленского единственным носителем рейтинга в стране.

“Президент все понимает и говорит: “Люди, возьмите на себя ответственность хоть чуть-чуть”. И это, конечно, меня поражает. Для меня сейчас президент – это единственный носитель рейтинга. Это человек, которому доверяют люди. Это очень важно. Потому что можно быть легальным, но не легитимным, потому что тебе люди не доверяют. Вот как трагедия [экс-президента Украины Петра] Порошенко, да? Можно критиковать, можно говорить, быть недовольным, но доверять. Вот ему просто перестали доверять – и Порошенко проиграл. И это его трагедия. А президенту Зеленскому доверяют люди. И вот на этот рейтинг (который один, так сказать, на всех) навалились прилипалы, которые сами из себя ничего не представляют”, – подчеркнула Верещук.

Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами. Полный текст интервью. 

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

Результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 16 сентября 2020 года, свидетельствуют о том, что Зеленскому не доверяют 53% украинцев. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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