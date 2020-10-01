 

Украинка Костюк выиграла стартовый матч парной сетки Roland Garros

01.10.2020, 19:35, Новости дня

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк 1 октября выиграла стартовый матч парной сетки Roland Garros. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Костюк вместе с Александрой Соснович из Беларуси в двух сетах обыграли дуэт чешки Луции Градецкой и Андрии Клепач из Словении – 6:4, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 1 минуту.

Во втором раунде парного разряда Открытого чемпионата Франции украино-белорусский дуэт будет ждать поединок против бельгийки Кирстен Флипкенс и россиянки Анастасии Павлюченковой.

29 сентября Костюк не смогла пробиться во второй круг Roland Garros одиночного разряда, проиграв Нао Хибино из Японии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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