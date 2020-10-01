«Президентские завтраки»: сыт не будешь

01.10.2020, 19:31, Разное

Как стали кормить в школах после изменения Конституции.

Бесплатное горячее питание для школьников не внесли в Конституцию, но в школах оно все-таки появилось. Теперь родители спорят о его качестве.

15 января, выступая с посланием к Федеральному собранию, после размышлений о проблемах демографии и бедности, президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно накормить детей: «<…>предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс». Предложение стало едва ли не самым обсуждаемым в преддверии поправок в Конституцию. И даже интернет-мемом: «Спасибо деду за обеды».

СМИ и политики спорили: можно ли согласиться с обнулением сроков президента в обмен на еду для школьников? Выбирать не пришлось: горячие обеды — не Бог, в Основной закон страны не попали.

Но кормить детей бесплатно действительно начали. Из федерального бюджета на завтраки и обеды для школьников до 2023 года планируется выделить 148 млрд рублей.

Хотя нет — не на «завтраки и обеды». Или на завтраки, или на обеды.

В эту логическую ловушку попали многие родители, ведь в ряде регионов — в Москве, Крыму, на Сахалине, в Астраханской области — младшеклассники и так завтракали бесплатно. В 2017 году на круглом столе в Совете Федерации были названы результаты исследования Росстата: бесплатно ели в школах почти 40% детей. Для них ничего не меняется. Путин и завтраков, и обедов никому не обещал.

Конфигурация рынка тоже несильно изменилась: большую часть поставок в регионах взяли на себя местные предприниматели, «кремлевский повар» Пригожин окучивает Москвой — с его фирмами столичные школы заключили контракты на 10,3 млрд рублей.

Правда, нововведения вызвали споры среди родителей: многие жалуются, что бесплатное горячее питание оказалось невкусным, а местами — холодным. Проблемы с организацией питания признает и глава профильной рабочей группы Госдумы Геннадий Онищенко: в ходе визита в Алтайский край он констатировал, что школьникам не дают мяса.

Наши корреспонденты в регионах рассказывают, чем кормят детей в школах, как работают компании, ранее засветившиеся в историях с массовыми отравлениями, и почему «президентские завтраки» слишком часто приходится выносить на школьную помойку.

Иван Жилин,

«Новая»

Воронеж

Новоявленное бесплатное школьное питание воронежцы оценивают неоднозначно. Опрошенные «Новой газетой» родители утверждают, что с началом учебного года в некоторых школах качество еды либо не улучшилось, либо вовсе стало хуже.

— Дочь учится в школе № 101. Бесплатным завтраком там обеспечивают, но, по ее словам, еда отвратительная. Кормят иногда невкусным супом, картошкой, дают разбавленное водой молоко, — говорит мама младшеклассницы Анна Луговая.

Родители учеников утверждают, что, несмотря на разнообразное меню, в некоторых столовых подают только холодные блюда.

— Дочь учится в гимназии имени Бунина в первую смену. Питание было бесплатным и в прошлом году. Столовую посещают после первого урока. Еда всегда холодная, поэтому дочь практически ничего не ест. Детям предлагают макароны с сыром, манную кашу, пшенную, чай, какао, омлет, куриную котлетку. Из нового дочка отметила бутерброд с маслом и сыром. Но, говорит, невкусно, потому что холодное, отбивает аппетит, — рассказывает Анна Смольянинова.

Некоторые родители считают, что проблемы с питанием усугубились из-за смены поставщиков: «У нас раньше была воронежская компания, и кормили сносно. А с прошлого года подрядилась ульяновская, детям стало меньше нравиться. С этого года моя дочь вообще не хочет есть в школе», — говорит Анна Луговая.

Фото: РИА Новости

Питание в школе № 101, где учится дочь Анны, организует один из основных поставщиков в городе: ульяновская компания ООО «Торговый дом СПП». За 2019 год она заработала 121 млн рублей. Ранее фирма была замешана в нескольких крупных скандалах, связанных с некачественным питанием: к примеру, в одной из воронежских школ в гречневой крупе, которую поставил «Торговый дом СПП», проверка обнаружила личинки насекомых, что могло привести к массовым инфекционным заболеваниям учеников. Но фирма отделалась легко: заведующую производством воронежского филиала ООО «Торговый дом СПП» оштрафовали на три тысячи рублей.

В обладминистрации считают, что все 715 школ региона обеспечены «качественными горячими обедами и завтраками». Об этом рассказала пресс-секретарь Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Людмила Сиволдаева.

— Сейчас во всех 715 школах региона есть бесплатное горячее питание. Однако значительных изменений после 1 сентября в системе питания у нас не наблюдалось. В 563 школах работают собственные столовые полного цикла, они сами закупают продукты, повара находятся в штате школы. И только в 152 школах есть частный поставщик.

Ситуация с питанием удручает не всех родителей и учеников. Есть и те, кто считает, что со вступлением нового закона в силу кормить детей стали лучше.

— Сын учится в 4-м классе школы № 56. В прошлом году возмущался, что еда вся холодная. В этом не жалуется. Говорит, питание стало получше: дают разные каши (не только манную), отдельно фрукты, чтоб добавить в кашу (яблоки, апельсин), вкусная сосиска с макаронами, вкусное какао стало, — поясняет Наталья Орловцева.

— Сын учится в 15-м лицее, разницы в питании не чувствуется. У нас и раньше было бесплатное горячее питание для младших классов, и я удивилась, что вообще вышел такой закон. Все устраивает, сын кушает хорошо. На качестве питания нововведение не сказалось. У нас и раньше все было неплохо, — говорит Ольга Осинцева.

Павел Хаустов —

для «Новой»

Челябинск

С начала учебного года челябинские младшеклассники стали получать бесплатные горячие завтраки. Например, в школе № 116 на завтрак детям дают мясные котлеты, макароны, овощную нарезку, горячий чай и пакетированное молоко. Год назад бесплатные школьные завтраки в челябинских школах давали только малоимущим, и то лишь кашу и чай.

На таком контрасте челябинцы появление горячих школьных завтраков оценивают положительно.

Однако не везде довольны исполнением путинских наказов. Так, первоклассники 18-й школы Миасса жалуются родителям на холодное рагу и невкусную кашу. Говорят, в детском саду было вкусно, а в школе — плохая еда.

В челябинской школе № 47 родителям решили напомнить, что за бесплатное нужно платить: предложили сдавать по 15 рублей в день на закупку фруктов. Издание 74.ru подсчитало, что за месяц школа соберет с учеников около 50 000 рублей. При этом родителям было сказано: если хоть один ученик откажется платить — фрукты закупать не будут для всего класса.

Александр Шестаков —

для «Новой»

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Омским школьникам и их родителям, кажется, повезло: регион попал в число двадцати четырех, где качество школьного горячего питания решил проверить федеральный Роспотребнадзор. Проверка заставила региональные и муниципальные власти мобилизоваться. С ее началом, 21 сентября, больше 140 омских школ разместили на портале госзакупок тендеры на «организацию горячего питания школьников младших классов».

О серьезности исследования свидетельствует срок его проведения — три недели. Выводы проверяющие будут делать не столько из собственных наблюдений и сведений, собранных в образовательных учреждениях, сколько из мнений родителей школьников, высказанных в анкетах-опросниках. Им предлагают оставить свое мнение на портале Госуслуг, а также звонить на горячую линию.

Линия эта, по всей вероятности, не будет долго простаивать: три недели, с 1 сентября, на местных форумах и в соцсетях тема горячего питания в школах не остывает. Большинство комментаторов, мягко говоря, недовольны тем, чем бесплатно потчуют их детей. Пара примеров: «Сын говорит, что еда в столовой невкусная, как-то попался хлеб с плесенью. Я ему говорю: сфотографируй, чем тебя кормят. Отвечает, что учитель не разрешает брать в столовую телефон». «За колбасу в детском меню уже сажать надо. Нет денег на мясо — кормите кашей».

Попадаются и положительные отзывы: некоторые родители говорят, что их дети едят школьные завтраки и обеды с удовольствием.

Фото: РИА Новости

Мнения опрошенных корреспондентом «Новой» родителей тоже разнятся.

— Даша сейчас в 4-м классе. В прежние три года школьные завтраки есть категорически не могла. И не только она, но и другие дети. Ели то, что приносили из дома. Хотя деньги с нас брали за питание регулярно. В этом году вдруг полюбили школьную еду. Меню стало разнообразным: котлеты, мясо, фрукты, кексы вкусные, чай с лимоном, с медом — все нравится, — говорит омичка Анастасия Чернышкова.

— Вадим вроде не привередливый, но и в прошлом году кушал только домашнее, и сейчас школьное питание не воспринимает. Лучше, говорит, голодным буду ходить, — рассказывает мама младшеклассника Ксения Котенко.

То ли вкусы разные у детей, то ли разный вкус у еды в разных школах.

Последнее предположение опровергает омская мэрия: «К 2020/21 учебному году департамент образования разработал единое цикличное меню для организации бесплатного питания всех школьников 1–4 классов с учетом необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности».

На поздний завтрак или обед (для тех, кто учится во вторую смену) в городских школах бюджет выделяет 59,56 рублей. А в сельских — почему-то 55,17. Разница хоть и небольшая, 4 рубля, но на рационе, по данным сайта Om1.ru, сильно сказывается: фруктов и витаминизированных напитков учащиеся на селе, как правило, лишены. И даже овощей на всех не хватает, хотя именно овощами, по сведениям интернет-издания, своеобразно платят за обучение детей многие сельские семьи. «Традиционная такса» — мешок картошки за ученика».

Георгий Бородянский,

«Новая»

Пермь

В Пермском крае бесплатное горячее питание, в соответствии с поручениями президента, с 1 сентября получают 142 000 младших школьников. По словам министра образования региона Раисы Кассиной, в прежние годы питание в школе получали 90% учащихся начальных классов, в основном за счет средств родителей.

«Послание президента было в феврале, до середины лета проводилось обследование всех пищеблоков школ, бесплатное питание могло быть предоставлено только в том случае, если пищеблок удовлетворял всем требованиям. У нас все школы абсолютно соответствуют требованиям. Поэтому Пермский край вошел в число тех регионов, где бесплатное питание за счет средств федерального и регионального бюджетов предоставлено», — пояснила министр во время прямого эфира в своем инстаграме.

По расчетам федерального центра, стоимость порции должна была составлять 59 рублей — такова базовая норма для всех регионов РФ. Но в Пермском крае норма бесплатного питания из регионального бюджета составляла раньше 72,6 рубля. Разницу решили доплачивать из регионального бюджета. Это порядка двух млрд рублей в год.

Организацией питания занимаются сами образовательные учреждения. На сайте каждой школы должно быть выложено десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. В каждой школе должна быть комиссия с обязательным участием родителей, которая контролирует качество питания и утверждает меню. Например, на сайте одной из пермских школ на завтраки заявлены различные каши, овощи или макароны, омлет или запеканка, напиток, хлеб. Если нет мяса, то есть фрукты. В обед — обязательно суп.

Перечень блюд в каждой школе свой, но до конца сентября краевое министерство образования планирует изучить представленные в школах меню, и 2–3 лучших из них будут рекомендованы для всех. Брать эти меню или нет, вместе с родителями будет решать каждое учреждение самостоятельно. Министр образования Кассина приводит пример плохого меню: омлет натуральный, кукуруза консервированая, кофейный напиток с молоком, хлеб. Хорошее меню: картофельная запеканка с мясом, салат, суп, чай, хлеб.

Фото: РИА Новости

Школы заключают договоры с поставщиками питания на основе квалификационного отбора. При этом открытые конкурсы, необходимые для реализации бюджетных средств, не проводятся. Пермское издание «Звезда» со ссылкой на самих предпринимателей пишет, что система отбора поставщиков в Перми непрозрачна и позволяет продвигать интересы отдельных компаний, близких городской администрации. Например, «зайти» в элитные школы или в школы в центе города (где ежемесячная прибыль по прошлым годам оценивается предпринимателями от 100 000 до 1 млн рублей) простому поставщику очень сложно — такие школы поделены между крупными игроками, связанными с чиновниками.

Всего в Перми порядка 50 поставщиков горячего питания в школах. Крупнейшие — ООО «Вкус и качество», ООО «ЛеМаС», ИП Пиклов, ИП Голдобина, ИП Векшина. У последней в 2013 году, после отравления более 100 учеников в школе № 40, Роспотребнадзор выявил массу нарушений. Но фирма отделалась штрафом в 30 тысяч рублей и до сих пор входит в пятерку крупнейших компаний, отвечающих за питание в школах.

Александра Семенова —

для «Новой»

Крым

В Крыму и Севастополе детей и раньше кормили в школах бесплатно: один раз в день, обычно — завтраком. Опрошенные «Новой газетой» родители говорят, что принятие закона ничего не изменило: ни размера порций, ни качества еды.

Ученикам младших классов в школьных столовых предлагают либо молочную кашу, либо котлету или сосиску с простым гарниром вроде макарон или крупы «Артек», либо горячую булочку с чаем.

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