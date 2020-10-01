 

Шура “Би-2” о протестах в Белоруссии: В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие

01.10.2020, 19:23, Разное

В беседе с журналистами Уман признался, что ему больно наблюдать за ситуацией в Белоруссии. Вместе с тем музыканта переполняет гордость за земляков, которые намерены идти до конца. Он рад видеть на улицах городов не только молодежь, но и старшее поколение.

Шура “Би-2” считает, что Лукашенко должен мирно уйти с поста президента. По его мнению, политик за 26 лет настолько “зачистил поляну”, что на ней вообще никого не осталось. Правда, музыкант понимает: Александр Григорьевич не намерен отказываться от власти даже по-плохому.

Уман не теряет надежду, что спустя некоторое время жизнь в республике изменится. Главное в сложившейся ситуации – не сдаваться, уверен он.

“В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие давно. Здесь же это достаточно мирный процесс”, – сказал Шура “Би-2”.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются уже два месяца. Они начались в день выборов президента, 9 августа. Тогда стало известно, что Лукашенко одержал победу. Через несколько дней ЦИК сообщил: Александра Григорьевича поддержали 80% избирателей. Люди же уверены в фальсификации результатов, поэтому требуют проведения повторного голосования.



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