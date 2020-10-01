У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок

01.10.2020, 19:23, Разное

Знаменитый продюсер Яна Рудковская поделилась радостным известием. Звезда объявила, что у нее и ее мужа Евгения Плющенко родился второй ребенок.

Позже аналогичную информацию сообщил и сам фигурист в своем “Инстаграме”. Стоит отметить, что семья не стала скрывать пол и имя малыша. Влюбленные поведали, что у них появился второй сын и зовут его Арсений.

Сначала пользователи Сети стали выражать недоумение, поскольку Яна Рудковская, судя по фото, не была беременной. Стоит отметить, что тут нет никакой интриги, ведь известно, что звезды воспользовались услугами суррогатной матери. Это позволило избежать рисков для здоровья Рудковской и самого новорожденного.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 1 Окт 2020 в 8:53 PDT

Подписчики знаменитостей принялись поздравлять кумиров с таким значимым событием. “Дети – это большое счастье и ангелочки”, “Здоровья малышу, а родителям крепких нервов”, “Вот это новость”, “Искренне поздравляю, сладких вам ночек, здоровья и терпения”, “Поздравляю! Пусть будет крепким и счастливым Ребенком! Яночка, поздравляю от всей души. А я в душе думала, что у Вас будет доченька”, “Гномыч такой счастливый”, “Ура! Не слушайте никого”, – не сдержали эмоций поклонники.