Фотошпионы сняли кроссовер BMW X4 M 2022 года с обновленной внешностью

01.10.2020, 19:20, Новости дня

Баварские разработчики из компании BMW в настоящее время трудятся над новым поколением кроссовера X4 M.

Предложенный экземпляр уже удалось обнаружить на первых тестах, однако производителем применена плотная защитная пленка. Вместе с тем эксперты предполагают, что модель получит новую решетку радиатора и передний бампер. В свою очередь, задние фонари и диффузор также имеют некоторые отклонения от предшествующих версий.

Важно отметить, что новинка также может похвастаться модернизированной мультимедийной системой, а также стильной центральной консолью. Модель имеет и другие изменения по части салона. Специалисты анонсировали, что под капотом установят 3-литровый бензиновый мотор с мощностью 473 л.с., при котором разгон до сотни составит около 4,1 секунды.