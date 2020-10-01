Новые смартфоны Huawei получат быструю зарядку большей мощности

01.10.2020, 19:20, Новости дня

Компания Huawei представит новое устройство для быстрой зарядки. Судя по документам, поданным для получения сертификата в Китае, мощность составит 66 Вт.

Напомним, что ранее быстрая зарядка Huawei выпускалась мощностью 40 Вт. Нетрудно представить, насколько сократится время восстановления аккумулятора, говорят специалисты.

Кроме того, эксперты указывают на то, что Huawei следует общему тренду китайских производителей электроники, которые применяют такую же стратегию усовершенствования своих гаджетов. К сожалению, этого не делают заокеанские конкуренты – Apple и Google, уточняют специалисты. Также сертификация нового зарядного устройства должна означать, что линейка смартфонов Mate 40 вскоре пополнится новыми моделями.