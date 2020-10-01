Samsung выпускает защищенный планшет Galaxy Tab Active 3

01.10.2020, 19:20, Новости дня

Состоялась презентация новой защищенной модели планшета Galaxy Tab Active 3. Как сообщили в компании Samsung, данное устройство будет отличаться особой прочностью и выдержит падение на твердую поверхность с высоты полтора метра.

Кроме того, устройство способно выполнять сложные операции даже в экстремальных условиях. Защита от пыли и влаги обеспечена на уровне IP68. Также к планшету прилагается специальное перо S Pen, которое годится для подписей на документах.

Размер диагонали экрана составляет 8 дюймов. Разрешение здесь – 1920 на 1200 пикселей. Планшет создан на процессоре Exynos 9810, обеспечивающим четыре гигабайта оперативной памяти. Объем основной памяти предлагается в двух вариантах – 64 или 128 Гб.