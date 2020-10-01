 

НМИЦ гематологии выявил перебои с поставками 26 базовых онкопрепаратов в регионах

01.10.2020, 19:15, Разное


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Какие препараты стали дефицитными? 

О результатах опроса заявила в ходе заседания рабочей группы комитета Совета Федерации. заместитель генерального директора Центра по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, информирует «Фармацевтический вестник».

НМИЦ гематологии уточнил список дефицитных препаратов:

  • Цитарабин
  • Винкристин
  • Даунорубицин
  • Метотрексат
  • ЭтопозидКладрибин
  • Меркаптопурин
  • Идарубицин
  • Хлорамбуцил
  • Аспарагиназа
  • Мелфалан
  • Гидроксикарбамид
  • Преднизолон (табл.)
  • Циклофосфамид
  • Доксорубицин
  • Митоксантрон
  • Прокарбазин
  • Дексаметазон (табл.)
  • Ломустин
  • Третиноин
  • Блеомицин
  • Винбластин
  • Бусульфан
  • Карбоплатин
  • Кармустин
  • Эпирубицин

Что говорят эксперты? 

Как пояснил главный внештатный специалист – детский онколог-гематолог Минздрава, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, это базовые недорогие препараты, без которых невозможно вылечить опухоли у детей. По словам эксперта, 23 сентября фармпроизводитель «Верофарм» отозвал препараты этопозид и карбоплатин, с помощью которых производится трансплантация костного мозга. Татьяна Гармаева считает, что дефицит этих лекарств приведет к тому, что медучреждениям придется использовать альтернативные схемы лечения с использованием дорогостоящих препаратов.

По мнению Румянцева, выходом из положения может быть централизованная закупка эти препаратов и их распределение по региональным онкоцентрам, либо же отмена законов, которые ограничивают конкурентный рынок.

Дефицит препаратов – катастрофическая тенденция? 

Отметим, что это не первый за последнее время случай дефицита лекарств, от которых зависит спасение жизни людей. Так, в конце августа возникли сложности с доступностью дешевого диуретика фуросемид, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Фармпроизводители отказываются от производства этого лекарства из-за слишком низкой предельной цены.

Как сообщила MedPortal доцент кафедры терапии и кардиологии Приволжского исследовательского медицинского университета, к.м.н. Надежда Виноградова, на сегодняшний день фуросемид в ампулах является единственным зарегистрированным в российской федерации петлевым диуретиком для внутривенного введения. Он используется для купирования острого отека легких, лечения острой декомпенсации сердечной недостаточности, острой почечной недостаточности — с этими состояниями наиболее часто госпитализируют в стационары кардиологического и терапевтического профиля.

«В каждой больнице всегда находится несколько таких пациентов в реанимации одновременно. Это значит, что без этого препарата ежедневно будет погибать очень много пациентов. По сути, это катастрофа для кардиологии», – считает Виноградова.



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