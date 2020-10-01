НМИЦ гематологии выявил перебои с поставками 26 базовых онкопрепаратов в регионах
01.10.2020, 19:15, Разное
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Какие препараты стали дефицитными?
О результатах опроса заявила в ходе заседания рабочей группы комитета Совета Федерации. заместитель генерального директора Центра по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, информирует «Фармацевтический вестник».
НМИЦ гематологии уточнил список дефицитных препаратов:
- Цитарабин
- Винкристин
- Даунорубицин
- Метотрексат
- ЭтопозидКладрибин
- Меркаптопурин
- Идарубицин
- Хлорамбуцил
- Аспарагиназа
- Мелфалан
- Гидроксикарбамид
- Преднизолон (табл.)
- Циклофосфамид
- Доксорубицин
- Митоксантрон
- Прокарбазин
- Дексаметазон (табл.)
- Ломустин
- Третиноин
- Блеомицин
- Винбластин
- Бусульфан
- Карбоплатин
- Кармустин
- Эпирубицин
Что говорят эксперты?
Как пояснил главный внештатный специалист – детский онколог-гематолог Минздрава, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, это базовые недорогие препараты, без которых невозможно вылечить опухоли у детей. По словам эксперта, 23 сентября фармпроизводитель «Верофарм» отозвал препараты этопозид и карбоплатин, с помощью которых производится трансплантация костного мозга. Татьяна Гармаева считает, что дефицит этих лекарств приведет к тому, что медучреждениям придется использовать альтернативные схемы лечения с использованием дорогостоящих препаратов.
По мнению Румянцева, выходом из положения может быть централизованная закупка эти препаратов и их распределение по региональным онкоцентрам, либо же отмена законов, которые ограничивают конкурентный рынок.
Дефицит препаратов – катастрофическая тенденция?
Отметим, что это не первый за последнее время случай дефицита лекарств, от которых зависит спасение жизни людей. Так, в конце августа возникли сложности с доступностью дешевого диуретика фуросемид, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Фармпроизводители отказываются от производства этого лекарства из-за слишком низкой предельной цены.
Как сообщила MedPortal доцент кафедры терапии и кардиологии Приволжского исследовательского медицинского университета, к.м.н. Надежда Виноградова, на сегодняшний день фуросемид в ампулах является единственным зарегистрированным в российской федерации петлевым диуретиком для внутривенного введения. Он используется для купирования острого отека легких, лечения острой декомпенсации сердечной недостаточности, острой почечной недостаточности — с этими состояниями наиболее часто госпитализируют в стационары кардиологического и терапевтического профиля.
«В каждой больнице всегда находится несколько таких пациентов в реанимации одновременно. Это значит, что без этого препарата ежедневно будет погибать очень много пациентов. По сути, это катастрофа для кардиологии», – считает Виноградова.
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