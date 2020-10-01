НМИЦ гематологии выявил перебои с поставками 26 базовых онкопрепаратов в регионах

01.10.2020, 19:15, Разное



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Какие препараты стали дефицитными?

О результатах опроса заявила в ходе заседания рабочей группы комитета Совета Федерации. заместитель генерального директора Центра по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, информирует «Фармацевтический вестник».

НМИЦ гематологии уточнил список дефицитных препаратов:

Цитарабин

Винкристин

Даунорубицин

Метотрексат

ЭтопозидКладрибин

Меркаптопурин

Идарубицин

Хлорамбуцил

Аспарагиназа

Мелфалан

Гидроксикарбамид

Преднизолон (табл.)

Циклофосфамид

Доксорубицин

Митоксантрон

Прокарбазин

Дексаметазон (табл.)

Ломустин

Третиноин

Блеомицин

Винбластин

Бусульфан

Карбоплатин

Кармустин

Эпирубицин

Что говорят эксперты?

Как пояснил главный внештатный специалист – детский онколог-гематолог Минздрава, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, это базовые недорогие препараты, без которых невозможно вылечить опухоли у детей. По словам эксперта, 23 сентября фармпроизводитель «Верофарм» отозвал препараты этопозид и карбоплатин, с помощью которых производится трансплантация костного мозга. Татьяна Гармаева считает, что дефицит этих лекарств приведет к тому, что медучреждениям придется использовать альтернативные схемы лечения с использованием дорогостоящих препаратов.

По мнению Румянцева, выходом из положения может быть централизованная закупка эти препаратов и их распределение по региональным онкоцентрам, либо же отмена законов, которые ограничивают конкурентный рынок.

Дефицит препаратов – катастрофическая тенденция?

Отметим, что это не первый за последнее время случай дефицита лекарств, от которых зависит спасение жизни людей. Так, в конце августа возникли сложности с доступностью дешевого диуретика фуросемид, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Фармпроизводители отказываются от производства этого лекарства из-за слишком низкой предельной цены.

Как сообщила MedPortal доцент кафедры терапии и кардиологии Приволжского исследовательского медицинского университета, к.м.н. Надежда Виноградова, на сегодняшний день фуросемид в ампулах является единственным зарегистрированным в российской федерации петлевым диуретиком для внутривенного введения. Он используется для купирования острого отека легких, лечения острой декомпенсации сердечной недостаточности, острой почечной недостаточности — с этими состояниями наиболее часто госпитализируют в стационары кардиологического и терапевтического профиля.

«В каждой больнице всегда находится несколько таких пациентов в реанимации одновременно. Это значит, что без этого препарата ежедневно будет погибать очень много пациентов. По сути, это катастрофа для кардиологии», – считает Виноградова.