МИД Украины вызвал белорусского дипломата в связи с Крымом

01.10.2020, 19:10, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины вызвало высокопоставленного белорусского дипломата в связи с участием представителя оккупационной администрации Крыма в российско-белорусском региональном форуме, сообщило ведомство в четверг.

Отношения Киева с Москвой обострились после того, как в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам в Донбассе.

«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность Украине оккупированных Россией Крыма и Севастополя», – говорится в заявлении министерства.

По словам ведомства, белорусский дипломат заверил Киев, что официальная позиция Минска, предусматривающая поддержку территориальной целостности Украины, не изменилась.

Отношения Украины с Беларусью осложнились, когда Киев осудил президентские выборы в Беларуси, назвав их несвободными и нечестными.