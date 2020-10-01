В Москве за нарушения мер по коронавирусу закрыли 150 магазинов

01.10.2020, 19:08, Новости дня

В Москве закрыли 150 магазинов из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«С сегодняшнего дня начали проводить не только по тому, как [ограничения] соблюдают магазины, но и сами граждане. Мы по отношению к магазинам предъявляем достаточно жесткие меры. Около 150 магазинов были закрыты в последнее время. Это очень много», – приводит слова градоначальника ТАСС.

Собянин в четверг также заявил, что в Москве нет второй волны коронавируса. Градоначальник заверил, что московские власти не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с COVID-19.

Также он сообщил, что в Москве на две недели закроют музыкальные и спортивные школы.