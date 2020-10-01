В Москве за нарушения мер по коронавирусу закрыли 150 магазинов
01.10.2020, 19:08, Новости дня
В Москве закрыли 150 магазинов из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«С сегодняшнего дня начали проводить не только по тому, как [ограничения] соблюдают магазины, но и сами граждане. Мы по отношению к магазинам предъявляем достаточно жесткие меры. Около 150 магазинов были закрыты в последнее время. Это очень много», – приводит слова градоначальника ТАСС.
Собянин в четверг также заявил, что в Москве нет второй волны коронавируса. Градоначальник заверил, что московские власти не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с COVID-19.
Также он сообщил, что в Москве на две недели закроют музыкальные и спортивные школы.
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