 

В Москве за нарушения мер по коронавирусу закрыли 150 магазинов

01.10.2020, 19:08, Новости дня

В Москве закрыли 150 магазинов из-за нарушений мер безопасности по коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«С сегодняшнего дня начали проводить не только по тому, как [ограничения] соблюдают магазины, но и сами граждане. Мы по отношению к магазинам предъявляем достаточно жесткие меры. Около 150 магазинов были закрыты в последнее время. Это очень много», – приводит слова градоначальника ТАСС.

Собянин в четверг также заявил, что в Москве нет второй волны коронавируса. Градоначальник заверил, что московские власти не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с COVID-19.

Также он сообщил, что в Москве на две недели закроют музыкальные и спортивные школы.



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