 

Звезда “Джуманджи” и “Форсажа” Кевин Харт стал отцом в четвертый раз

01.10.2020, 19:05, Разное

Спустя год после страшной автокатастрофы, из-за которой 41-летний Кевин Харт несколько месяцев пролежал на больничной койке (врачи подозревали, что он больше не сможет ходить вследствие травмы позвоночника), он поделился с миром радостной новостью – он и его супруга Энико стали родителями. Девочка, которую назвали Каори Май, появилась на свет 29 сентября в одной из клиник США. 

Кевин и Энико Харт с детьми9 месяцев подготовки к тому, чтобы влюбиться на всю жизнь. Благодарна небесам за этот подарок, добро пожаловать в этот мир, малышка. Мы безгранично тебя любим!- написала в Instagram 36-летняя Энико, для которой ребенок стал вторым: их с Кевином сыну Кензо Кэшу в ноябре исполнится три года. У 41-летнего актера есть также двое детей от первого брака с Торрей Харт: 15-летняя дочь Хэвен и 12-летний сын Хендрикс.

Кевин и Энико Харт с детьмиКевин Харт и Энико Пэрриш поженились в августе 2016 года в Монтесито близ Санта-Барбары. Об их помолвке стало известно в 2014 году: актер встал на одно колено перед возлюбленной в ее 30-й день рождения.

В этот идеальный день я принял идеальное решение,

– сообщил тогда Харт. Влюбленные вместе до сих пор и счастливы в браке. 

Кевин и Энико Харт



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