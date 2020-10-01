Вика Газинская: “Мой выбор – заниматься тем, что приносит пользу нашей планете”

01.10.2020, 19:05, Разное

Вика Газинская представила новый экологичный и этичный бренд VIKA 2.0. В коллекцию, которую уже можно приобрести на сайте matchesfashion.com, вошли вещи из переработанного денима, хлопка и экокожи. А сама Вика, вместо стандартного релиза о коллекции, написала целый манифест о том, как важно беречь планету – в том числе, с помощью моды.

Мне с детства была близка идея бережного отношения к природе, жизни в гармонии с нашей планетой, – ведь мы являемся неделим целым. Для меня это не требовало объяснений: когда ты ощущаешь себя частью общего эко-пространства – вопросов быть не может. Бренд VIKA GAZINSKAYA с самого начала заявил о принципе “свободы от жестокости” (cruelty free) – то есть, о неиспользовании животного меха и кожи в своих коллекциях. Бренд VIKA 2.0 намерен использовать только sustainable материалы, которые прошли должные проверки и имеют серьезные сертификации, которые проверялись на предмет добросовестности заявленных действий. Принцип sustainable имеет много уровней. Мне очень нравится использовать материалы из переработанных отходов, тем самым снижая рост нового производства пластика, таких как переработанный полиэстр, переработанный пластик (recycled polyester, recycled plastic) и особенно переработанный мусор, который выловили в океанах и морях. Также мы намерены использовать переработанные шерсть и хлопок (recycled wool & cotton). Мы любим и также и будем использовать максимально натуральные ткани, произведенные из 100% древесины (tancel и lyocell), эко-шелк и эко-хлопок (eco silk & eco cotton). Я, как дизайнер, вижу наш новый бренд VIKA 2.0 модным, с сохранением эстетики и философии VIKA GAZINSKAYA, но более доступным по цене, с базовыми изделиями, которые составляют основу вашего гардероба на все случаи жизни. Я сама хочу одеваться и одевать людей так, чтобы при покупке модного, комфортного и качественного изделия мы каждый раз с радостью понимали: это изделие сделано с наименьшим вредом для нашей планеты… Для себя лично я выбираю заниматься тем, что приносит пользу нашей планете. Следует наконец понять: время постоянно брать закончилось. Пришло время отдавать, время взаимодействовать и беречь.