ЕС расширил санкции по Крыму

01.10.2020, 18:48, Новости дня

Евросоюз включил двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине. В документе ЕС говорится, что ограничения в отношении фигурантов списка введены за «содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова» Россией.

В список попал гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является оператором поездов дальнего следования для перевозок в Крым, Александр Ганов. Также ЕС включил в санкционный список Леонида Рыженькина, который в марте 2020 года указом президента РФ Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за строительство Крымского моста, передает РИА «Новости».

Кроме того, в список попали: АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», ФГУП «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Напомним, в сентябре Евросоюз опубликовал очередное решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций, введенных в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.