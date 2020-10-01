Сайт «Экология России» – нацпроектэкология РФ» получил статус СМИ

01.10.2020, 18:48, Новости дня

Портал «Экология России» – нацпроектэкология РФ» получил свидетельство СМИ и стал официальным изданием, сообщила пресс-служба Минприроды России.

«Сейчас сайт собирает пул профессиональных экспертов, чтобы иметь возможность ответить на самые важные эко-вопросы. На страницах издания предоставят возможность высказаться многим популярным блогерам. Новый эко-сайт должен стать сборником полезных лайфхаков. Также в планах сетевого издания – создание мультимедийного контента, объединяющего текст и визуальную информацию. Предполагается, что новые возможности сделают работу ресурса более профессиональной и динамичной», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что «начало «зеленым» переменам» в РФ положил Год экологии – 2017. В 2018 году поднятые проблемы получили отражение в национальном проекте «Экология». В 2019 году задачей интернет-платформы нацпроектэкология.рф было информировать общество о том, как идет реализация экологических программ.

«Но совсем скоро стало понятно, что не только сухие цифры интересуют аудиторию, но и компетентные мнения экспертов, зарубежный опыт в решении экологических проблем, уникальное видео диких уголков природы, любопытные факты. Менее, чем за год интернет-платформа превратилось в полноценное издание и проектную площадку с онлайн-кинотеатром, трансляцией вебинаров, акциями в поддержку окружающей среды», – сказано в сообщении.