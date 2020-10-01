 

Россиян припишут к церковным приходам через паспорта

01.10.2020, 18:32, Разное

В Костромской области стартовал пилотный эксперимент по приписке жителей к отделениям РПЦ. Жители областного центра в течение ближайших двух месяцев получат штампы о регистрации в церковных приходах и храмах в своих паспортах.

РПЦ уже преобразовала свою региональную епархию в Управление РПЦ (УРПЦ) по Костромской области — это прототип будущей структуры церкви, которая будет напоминать структуру федеральных министерств.

«В рамках эксперимента мы осуществили приписку первых 200 костромичей к Ленинскому районному отделу Управления РПЦ по Костромской области. Программное обеспечение отработало штатно, но ведется детальный мониторинг систем на случай возникновения проблем технического характера», — рассказывает замначальника регионального УРПЦ Владлен Бурдюков. — «Пока что приписки делаются добровольно, но надо сказать, что уже сейчас обладатели соответствующих штампов получают некоторые преимущества».

По словам представителя духовенства, приписка к определенному приходу облегчает прохождение некоторых бюрократических процедур — например, получения справки о крещении, характеристики от священника для суда или трудоустройства, оформления перехода в другой приход и других подобных задач.

В случае успешного эксперимента в Костромской области, подобную практику планируется распространить и в других регионах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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