Мнение: почему Украина постоянно обижает Россию

01.10.2020, 18:31, Разное

В свете последних событий это вполне закономерный вопрос.

Если смотреть фактам в лицо, то надо просто сказать – большинство украинцев ездили и ездят на заработки в Россию, Россия является основным торговым партнером Украины, более того за транспортировку газа через Украину Россия выплачивает очень солидные деньги. Россия приютила миллионы украинских беженцев, когда в Украине наступили тяжелые времена.

Более того.

Россия освободила Украину от ненужного ей полуострова, населенного пенсионерами, российскими военными и татарами. А сейчас пытается помочь Украине освободится от Донбасса с его угольными терриконами и отпускными бурятами. Практически во всех судебных разбирательствах, каковы редки среди русско-украинских друзей, Россия соглашается признать себя виновной, как и положено старшему брату.

Русские постоянно выступают против украинского фашизма, бандеризма, за единое православие и за знание украинцами русского языка – что безусловно обогащает кругозор украинского человека.

Москва практически каждые полгода говорит, что украинцы и русские это один и тот же народ.

А в ответ?

Украина снабжала оружием и боевиками сначала чеченских сепаратистов, потом грузинских агрессоров, потом устроила Майдан против Кремля в Киеве, хотя Кремль находится в Москве.

Запретила носить георгиевкие ленточки – символ русской славы, подделала результаты допинга, чтобы сорвать блестящую Олимпиаду в Сочи, уговорила МОК и прочую спортивную братию на бойкот российских спортсменов.

Сбила голландский Боинг, набитый трупами, невидимым украинским истребителем, и свалила всю вину на Пескова.

Отравила Скрипалей в Солсбери, недоотравила берлинского пациента в Омске, уговорила Германию подделать результаты, уговорила Трампа и Обаму ввести санкции против России, запретила многим русскимездить и иметь предпринимательские делишки в Северной Америке…

А сейчас развязала войну между Арменией и Азербайджаном, одновременно поставляя и тем и другим оружие и тем самым пытаясь отвлечь внимание мира от попытки украинского маидана в Минске….

И когда же Кремль очнется от своего беспробудного русского сна???