Мнение: Против вируса покорности

01.10.2020, 18:15, Разное

Ого! Уже и вполне сервильная Газета.ру разразилась ВОТ ЭТИМ:

Цитата: “В определенном смысле «ковидная» ситуация сентября куда хуже и страшнее, чем в марте. Тогда у нас был страх, но была и миссия: позаботиться о других, спасти жизни, цивилизацию и гуманистические ценности. Тогда мы принесли в жертву привычное — ради большой и красивой цели. Несмотря на закрытые границы и карантин мировое сообщество вроде как даже сплотилось — общий страх, общее горе, общие надежды на вакцину. Каждый из нас, ну почти каждый, чувствовал себя частью чего-то большего. Частью Человечества — с большой буквы Ч.

А теперь мы — стадо более или менее покорных овец. Которые отдадут все, что имеют, и даже не за травку посочнее, а за то, чтобы с них сняли шерсть. Вот наша новая привычка и наша новая реальность.

И не надо нам бояться вакцинации, чипов и прочей научной фантастики. Ковида, впрочем, тоже. Мы инфицированы куда более жуткой штукой — вирусом покорности. Вспомните день, когда вы впервые подумали: «Да нет в моей медицинской информации никакого секрета». День, когда вы решили, что в контроле и запретах нет ничего страшного, что ограничения нужны, что слово «права» неуместно в мире, захваченном вирусом, что мы все вернем, когда победим.

Вот тогда вас и укололи”.

https://www.gazeta.ru/comments/column/bogolepova/13268551.shtml

Причем внизу даже нет вполне стандартного в таких случаях “Мнение автора может не совпадать с позицией редакции”. Прямо как в “Обыкновенном чуде”: “Да! Я – взбунтовался!”

Круто. Вчера, кстати, ко мне в “Шоколадницу” пришел читатель, купил книгу, а потом этак проникновенно сказал: “А особенно хочу вас поблагодарить за вашу позицию против всей этой корона-истерии!” И мы еще раз пожали руки, как единомышленники.