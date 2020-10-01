 

Цена барреля нефти Brent упала ниже 40 долларов

01.10.2020, 18:08, Новости дня

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 1 октября, опустилась ниже 40 долларов впервые с 15 сентября. Ранее Brent падала на 5,06% – до 40,16 долларов за баррель.

Цена нефти марки WTI теряла 5,72% и торговалась на уровне 37,92 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 17.29 мск.

Между тем, по данным Минфина России, цена российской нефти Urals в сентябре перешла к снижению.

«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 за баррель за баррель)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что средняя цена на нефть Urals в январе-сентябре 2020 года сложилась в размере 40,84 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре 2019 года она составляла 64,15 доллара за баррель.

В августе стоимость марки Urals составляла в среднем 44,51 доллара за баррель.

Утром 1 октября сообщалось, что мировые цены на нефть не показывали единой динамики в ожидании новости по стимулированию экономики США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / СЖР потребовал освободить задержанных в Минске журналистов

23.09 / Коллегия разрешила возбудить дело против волгоградского судьи из-за взятки

14.07 / Стали известны подробности убийства бизнесмена из дела Фургала

30.09 / США и Украина провели совместные военно-морские учения в Черном море

15.07 / Конституционный Суд Украины анонсировал рассмотрение “антиколомойского” закона

24.06 / Мурашко отчитался по ситуации с COVID-19 и вакциной

18.07 / Офицера ВМС США объявили в шпионаже на Россию

25.08 / Госдеп и Тихановская обсудили «укрепление демократии» в Белоруссии

08.07 / Ведущие российские СМИ потребовали прозрачного расследования дела Сафронова

25.06 / Рада рассмотрит три законопроекта о льготном ввозе “евроблях”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска