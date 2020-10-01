Цена барреля нефти Brent упала ниже 40 долларов

01.10.2020, 18:08, Новости дня

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 1 октября, опустилась ниже 40 долларов впервые с 15 сентября. Ранее Brent падала на 5,06% – до 40,16 долларов за баррель.

Цена нефти марки WTI теряла 5,72% и торговалась на уровне 37,92 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки по состоянию на 17.29 мск.

Между тем, по данным Минфина России, цена российской нефти Urals в сентябре перешла к снижению.

«Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2020 года сложилась в размере 40,91 доллара за баррель, что в 1,5 раза ниже, чем в сентябре 2019 года (61,06 за баррель за баррель)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что средняя цена на нефть Urals в январе-сентябре 2020 года сложилась в размере 40,84 доллара за баррель, тогда как в январе-сентябре 2019 года она составляла 64,15 доллара за баррель.

В августе стоимость марки Urals составляла в среднем 44,51 доллара за баррель.

Утром 1 октября сообщалось, что мировые цены на нефть не показывали единой динамики в ожидании новости по стимулированию экономики США.