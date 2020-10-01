 

Оперштаб доложил о ситуации с коронавирусом в Калмыкии

01.10.2020, 18:08, Новости дня

По данным оперативного штаба, в Республике Калмыкия за весь период выявлено 6503 случая коронавирусной инфекции нового типа, в том числе 79 – за последние сутки.

«Летальных случаев за сутки – 2, выписанных пациентов – 85. Общее число смертей от COVID-19 по состоянию на 1 октября – 73, по состоянию на 2 сентября – 56. Число выявленных случаев на 100 тыс. населения – 2350,98 (четвертое место в России), темпы суточного прироста – 1,2% (11 место среди регионов России)», – говорится в сообщении на сайте опрештаба по борьбе с инфекцией.

По данным на 25 сентября Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничений. Разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров. Разрешены одиночные или с членами семьи прогулки на улице. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте. Работает ряд образовательных организаций, с ограничениями открыты кафе и рестораны, открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. Открыты парки и скверы.

В РФ за сутки выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, в Москве – 2424 человека. Всего в стране выявлен 1 млн 185 тыс. 231 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964 тыс. 242 человек.



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