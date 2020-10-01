 

Диетолог Ольга Кораблева рассказала о последствиях вегетарианской диеты

01.10.2020, 17:53, Разное

Диетолог Ольга Кораблева пояснила о пользе и вреде популярных диет и кухонных пристрастий. Как оказалось, последствия вегетарианской диеты не такие безоблачные, как кажется ее приверженцам.
Вегетарианство, или отказ от употребления мяса и животных жиров и других продуктов, становится все популярнее. Многие считают, что такой рацион поможет избавиться от вредного холестерина, жиров и сбросить вес. Также приверженцы данной практики считают, что этим они сохраняют природу. Однако специалисты в области питания уверенны, что отказ от мясных блюд способен спровоцировать ряд тяжелых недугов.

В мясе содержится много белка, своеобразного «строительного материала» для организма. Его дефицит вредит органам и системам человеческого организма. Также еще одним последствием вегетарианской диеты может стать анемия, когда в крови уменьшается количество эритроцитов и снижается содержание гемоглобина. Полный отказ от свинины, говядины и других подобных продуктов вызывает витаминную недостаточность.

Организм недополучает важные для здоровья витамины D и B12, а также йод, фосфор и кальций. Из-за этого у человека становятся ломкими и слабыми ногтевые пластины и волосы, портятся зубы, а кожные покровы становятся сухими. Кроме того, напоминает диетолог Кораблева, отсутствие в меню мяса приводит к одышке, сонливости и недостатку энергии. Как пишет «Политэксперт», кажущееся улучшение настроения при переходе на вегетарианский рацион, является обманным ощущением и может свидетельствовать об ухудшении состава крови.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Катастрофическое вымирание помогло ученым в борьбе с глобальным потеплением

31.08 / Мнение: На английском такое образование доступно только элите

27.07 / Как развивается «новая холодная война» между США и Китаем?

09.08 / NI предостерег США от опасных полетов разведчиков над границей с Россией

15.09 / Мнение: Как платить 200 рублей в месяц по кредиту в 130 тысяч рублей

16.09 / Ведущей программы «Специальный гость» на RTVI сталаТина Канделаки

21.08 / Лукашенко назвал виновников массовых беспорядков в Белоруссии

14.09 / Минэкономразвития предсказало падение доходов россиян

24.06 / Психолог озвучила вероятную причину развода Кристины Асмус и Гарика Харламова

02.09 / Мнение: Ментовские будни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска