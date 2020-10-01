Диетолог Ольга Кораблева рассказала о последствиях вегетарианской диеты

01.10.2020, 17:53, Разное

Диетолог Ольга Кораблева пояснила о пользе и вреде популярных диет и кухонных пристрастий. Как оказалось, последствия вегетарианской диеты не такие безоблачные, как кажется ее приверженцам.

Вегетарианство, или отказ от употребления мяса и животных жиров и других продуктов, становится все популярнее. Многие считают, что такой рацион поможет избавиться от вредного холестерина, жиров и сбросить вес. Также приверженцы данной практики считают, что этим они сохраняют природу. Однако специалисты в области питания уверенны, что отказ от мясных блюд способен спровоцировать ряд тяжелых недугов.

В мясе содержится много белка, своеобразного «строительного материала» для организма. Его дефицит вредит органам и системам человеческого организма. Также еще одним последствием вегетарианской диеты может стать анемия, когда в крови уменьшается количество эритроцитов и снижается содержание гемоглобина. Полный отказ от свинины, говядины и других подобных продуктов вызывает витаминную недостаточность.

Организм недополучает важные для здоровья витамины D и B12, а также йод, фосфор и кальций. Из-за этого у человека становятся ломкими и слабыми ногтевые пластины и волосы, портятся зубы, а кожные покровы становятся сухими. Кроме того, напоминает диетолог Кораблева, отсутствие в меню мяса приводит к одышке, сонливости и недостатку энергии. Как пишет «Политэксперт», кажущееся улучшение настроения при переходе на вегетарианский рацион, является обманным ощущением и может свидетельствовать об ухудшении состава крови.