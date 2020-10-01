Гражданская супруга погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым написала письмо Путину

01.10.2020, 17:53, Разное

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, обратилась к Владимиру Путину. В письме президенту Ирина Стерхова обжаловала отказ суда признать ее потерпевшей.

Михаил Ефремов недавно был осужден российским судом на восемь лет лишения свободы. Такое наказание было вынесено заслуженному артисту РФ, как виновнику ДТП, в результате которого погиб человек. Внедорожник актера в центре Москвы столкнулся с ГАЗелью в начале июня текущего года. Из-за полученных травм находившийся за рулем микроавтобуса Сергей Захаров скончался на следующий день. Изначально прокуратура просила осудить Ефремова на 12 лет колонии, отягчающим обстоятельством в деле стало состояние деятеля культуры в момент совершения смертельной аварии.

За рулем он находился в состоянии не только алкогольного опьянения, но и наркотического. Но, как оказалось, не прислушался суд не только к мнению прокуратуры, но и к просьбам гражданской супруги погибшего. Сейчас Ирина Стерхова, с которой в последнее время проживал Захаров, написала письмо к главе государства. Женщина надеется, что Владимир Путин поможет ей добиться признания судом ее статуса потерпевшей в деле. Как сообщают СМИ, она уже направляла несколько десятков писем в различные инстанции, однако это не дало результата.

Отчаявшись, Стерхова решила обратиться к президенту, надеясь, что он сможет помочь, и дело в отношении Ефремова «сдвинется с мертвой точки». Между тем, причиной отказа в предоставлении ей статуса потерпевшей стал, по ее словам, подложный документ, составленный сотрудниками МВД, якобы подкупленными представителями защиты Ефремова. В нем, как пишет «Слово и дело», говорилось, что Захаров не проживал с ней и не вел общего хозяйства, а только лишь снимал жилье.