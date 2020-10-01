 

Курбан Омаров заявил, что до женитьбы он дружил с Ксенией Бородиной

01.10.2020, 17:53, Разное

В ходе интервью для YouTube-программы «Алена, блин!» Курбан Омаров признался, что до женитьбы дружил с Ксенией Бородиной около четырех лет. Кроме этого, он рассказывал нынешней супруге пикантные подробности своей личной жизни.
По словам бизнесмена, он раньше любил «кайфовать на тусовках», а ведущая реалити-шоу взяла и «тормознула» его. На протяжении длительного времени они просто дружили. При этом, Курбан Омаров мог рассказать Ксении Бородиной о том, как затащил в постель девушку или обманул кого-то. В какой-то момент блогер осознал, что «Ксюха – именно тот человек», который ему нужен. У него не было семьи, поэтому он жил только в свое удовольствие. Телеведущая все это «мотала на ус», а потом стала его женой.

Как передает издание Teleprogramma, ранее Курбан Омаров скрывал, чем именно занимается, поэтому его неоднократно называли альфонсом. Оказалось, что у супруг Ксении Бородиной задействован в семейном строительном бизнесе. Кроме этого, у него есть доход от рекламы в микроблоге Instagram и венчурные проекты.



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