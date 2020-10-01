Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нет

01.10.2020, 17:48, Новости дня

В Москве нет второй волны коронавируса, сообщил мэр города Сергей Собянин в четверг в эфире «России 24». Градоначальник также заверил, что московские власти не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с COVID-19.

«Второй волны как таковой нет. Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», – приводит слова Собянина ТАСС.

Он добавил, что качественно ситуация с числом людей на улицах столицы после рекомендаций по коронавирусу не меняется, передает РИА «Новости».

Число госпитализированных с коронавирусом в столице удвоилось в сравнении с тем, что фиксировалось две недели назад, ситуация сложная, упрощать ее не надо, отметил Собянин. Вскоре число заболевших может достигнуть отметки 3 тыс. в сутки, добавил он.

Вместе с тем власти города стараются не выводить большие клиники по плановой медицинской помощи из-за ситуации с коронавирусом, указал мэр. На данный момент коечного фонда для больных COVID-19 в Москве достаточно, сказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, в Москве – 2424 человека. Всего в стране выявлен 1 млн 185 тыс. 231 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964 тыс. 242 человек.

Напомним, домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин будет действовать в Москве до 28 октября.