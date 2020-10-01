Путин назначил председателя Мосгорсуда

01.10.2020, 17:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шесть лет.

«Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича», – говорится в тексте указа на портале нормативных правовых актов.

Указ вступает в силу 24 октября.

Ранее стало известно, что судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

Позже высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила о прекращении полномочий Егоровой.