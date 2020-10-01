Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили на выборах в парламент

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01.10.2020, 17:48, Новости дня

Советский и грузинский актер и исполнитель Вахтанг Кикабидзе возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парламент республики, которые состоятся 31 октября. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Списки от партий вносятся в ЦИК в четверг, сообщило Общественное ТВ Грузии.

«Это список победителей», – сказала депутат-«национал» Тинатин Бокучава.

По всем опросам, правящая «Грузинская мечта» убедительно должна выиграть выборы, ее рейтинг намного выше рейтинга оппозиционных сил.

Кикабидзе в последнее время отметился рядом антироссийских высказываний. Он обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии и поэтому отказывается приезжать в Россию после войны-2008.

Недавно он заявил, что не приезжает в Россию, что «не было стыдно смотреть в глаза внукам».

«Я никогда не предавал и не предам Родину. Надо уважать себя. Поэтому я и отказался в свое время от российского ордена Дружбы», – сказал он грузинским журналистам.

Напомним, в случае, если Саакашвили приедет в Грузию, то сядет в тюрьму, так как заочно осужден за различные преступления.



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