 

Собянин сделал заявление об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

01.10.2020, 17:43, Разное

В российской столице продолжают регистрировать рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Граждан призывают со всей ответственностью подходить к вопросу о соблюдении социальной дистанции, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Мэр города Сергей Собянин прокомментировал статистические данные, а также рассказал, к чему стоит готовиться жителям и гостям столицы. По совам градоначальника, второй волны COVID-19, о которой часто говорили последнее время, удалось избежать.

Собянин объяснил, что о второй волне было бы уместно говорить в том случае, если бы граждане стали повторно заболевать коронавирусом. При этом ситуация с пандемией в Москве остается достаточно серьезной, подчеркнул мэр.

Градоначальник отметил, что в ближайшее время количество заболевших COVID-19 может приблизиться в трем тысячам человек в сутки. Собянин добавил, что динамика развития заболеваний очевидна. Кроме того, Сергей Семенович подчеркнул, что сейчас число госпитализированных с диагнозом COVID-19 превышает показатель двухнедельной давности.



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