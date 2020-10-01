После избрания мэром Соликамска представителя КПРФ в городе начался дефицит соли

01.10.2020, 17:37, Разное

В Соликамске после избрания мэром 78-летнего кандидата от КПРФ Бориса Теплухина начался дефицит соли. В торговых сетях объясняют это влиянием экономической политики новых властей.

Впервые дефицит был замечен 2 недели назад, когда соль стало невозможно купить в небольших магазинах — малый бизнес, ведущий закупки небольших партий, не смог приобрести товар у поставщиков из-за его отсутствия. Спустя еще некоторое время запасы соли кончились и в сетевых маркетах.

– Сейчас соль в Соликамске можно приобрести только на рынках. Зачастую ею торгуют на уличных раскладках, однако во всех случаях цена превышает среднестатистическую в несколько раз. За килограмм «белого золота» торговцы просят от 250 рублей, местами цена достигает 400 рублей, — говорится в сюжете местного телеканала.

В городской администрации объяснили, что ввели новые правила торговли, согласно которым на смену свободной покупке-продаже стратегических важных товаров народного потребления пришло строго фиксированное, плановое распределение их между точками сбыта.

– Новые правила были введены с целью не допустить нехватки критически важных продуктов, вещей и лекарств первой необходимости, исключить спекуляцию и гарантировать для жителей нашего города продовольственную безопасность. Так было в советские годы, так будет и у нас сейчас — хорошие старые практики мы возрождаем, это был пункт моей программы, — сказал мэр. — Сообщения газет о якобы нехватке соли я изучил и могу сказать следующее: провокации подобного рода не пройдут. Я отдал команду разобраться, кто эту панику распространяет. Да, возможно в первые дни реализации программы и есть некоторые нестыковки, казусы вот такие, как с солью у нас получилось. Но в перспективе это всё работает на благо народа. А со временными сбоями мы разберёмся.

Глава администрации также добавил, что о ситуации больше всего говорят «паникёры и те, кому выгодно эту панику распространять».

– Много полос в СМИ про соль, но никто не говорит о положительной стороне программы, о том, что уже сделано. А сделано немало — это агрегация с сельским хозяйством, первый сельхозрынок у нас официальный откроется с навесом. Спички, резиновые сапоги, калоши — всё по социальным ценам, базовые вещи есть в избытке, мы впрок закупили. Хрусталь начали поставлять напрямую от Первомайского стекольного в наши магазины, всегда продаётся — иди, покупай, — сказал Теплухин.