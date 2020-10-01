“Стоять – бояться”. Могилевская намекнула, что занялась боксом

01.10.2020, 17:31, Новости дня

Украинская певица Наталья Могилевская 1 октября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в боксерских перчатках.

“Стоять – бояться! Тренировка по расписанию!” – написала она.

“Ты даже боксом занимаешься? Просто супер”, – отреагировали на публикацию поклонники артистки.

Певица ответила на вопрос с помощью подмигивающего смайла.

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Стоять, бояться! Тренировка по расписанию! Обычно в четверг все строят планы на пятницу. Хмм, чего бы такого затеять?)))

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 1 Окт 2020 в 2:00 PDT

Первый музыкальный альбом певицы “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. В июне 2020 года певица презентовала музыкальный фильм о любви, в котором исполнила главную роль.

Последний клип певицы на песню “Белый самолет” вышел в июле. Ради съемок артистка сменила имидж, став блондинкой.

В сентябре Могилевская сообщила, что работает над созданием новой музыкальной композиции.