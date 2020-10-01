Джангиров: Новое скандальное заявление Лероса совпало с обысками в офисе известного “смотрящего” за строительной сферой Киева Столара

01.10.2020, 17:31, Новости дня

Новые пленки исключенного из фракции “Слуга народа” народного депутата Гео Лероса – это ответ “смотрящего” за Киевом, нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара на его проблемы с правоохранителями, заявил политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Facebook.

Delo.ua пишет, что 29 сентября Служба безопасности Украины провела обыски в компании Столяра bUd development и изъяла документы о схемах при строительстве и большие суммы валюты наличными.

Джангиров прокомментировал публикацию Леросом новых пленок от офицера СБУ с записями разговоров якобы нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, которые готовят на него покушение.

“Конечно же “честный офицер СБУ” в данном контексте звучит, как некое среднее между сказочным и комедийным персонажем. Хотя, скорее всего, этот персонаж, просто-напросто вымышленный для того, чтобы придать сомнительным записям хотя бы минимальной правдоподобности. Как мы помним, его скандальные “пленки [главы Офира президента Андрея] Ермака” на поверку оказались пустышкой, – написал политолог. – И сейчас можно указать на вполне четкое совпадение, возможно менее пафосное, но, зато не менее знаковое. Новое скандальное заявление Гео Лероса совпало с обысками в офисе известного “смотрящего” за строительной сферой Киева Вадима Столара. Как только последний испытывает трудности общения с правоохранительными органами, то сразу же появился “разоблачитель по вызову” Гео Лерос”.

Как говорят в таких случаях опытные борцы с нечистью, «без серебряной пули – не разобраться!» Вот и сегодня бывалого… Posted by Дмитрий Джангиров on Kolmapäev, 30. September 2020

Политолог Елена Дяченко предположила в Facebook, что Лерос получает деньги за публикации записей.

“Или что же тогда получается, не врут анонимные Telegram-каналы, что Гео работает не из любви к искусству, а продал [президанта Владимира] Зеленского и свое членство во фракции за тридцать биткоинов? Или слава [основателя WikiLeaks] Джулиана Ассанжа не дает покоя? А может просто не взлетает разоблачительный проект и пора на покой”, – написала она.

Читаю Гео Лерос анонсировал разоблачить Владимира Зеленского. Звучит комично, учитывая масштабы обоих. Несколько раз… Posted by Elena Dyachenko on Kolmapäev, 30. September 2020

На заседании Верховной Рады 30 сентября Лерос обвинил Тищенко и Комарницкого в подготовке нападения на него. В подтверждение своих слов Лерос с парламентской включил на телефоне аудиозапись.