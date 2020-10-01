 

В команде Кличко заявили, что высадили самую длинную аллею сакур в Украине

01.10.2020, 17:31, Новости дня

Представители “Книги рекордов Украины” официально зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине, ее протяженность составляет более 1400 метров, пишет официальный портал Киева.

“В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому, я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. И для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур – это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают более центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами. Это уникальная аллея, поскольку здесь растут различные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год”, – отметила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Марина Хонда.

Кроме Хонды, деревья высаживали заместитель главы миссии Японии в Украине Оцука Кузуя и автор идеи – заместитель председателя КГГА Александр Харченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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