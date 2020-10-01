 

Кремль убежден, что с Алексеем Навальным работают сотрудники ЦРУ

01.10.2020, 17:25, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что располагает информацией о сотрудничестве политика Алексея Навального с сотрудниками ЦРУ США. Об этом сообщают РИА Новости.

«Действительно, есть информация, что эти инструкторы трудятся с ним в эти дни. Просачивалась какая-то информация в интернет и в Германии, и у нас. Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз», — заявил Песков.

Песков также заявил, что в Кремле считают слова Навального о причастности к его отравлению лично президента РФ Владимира Путина «абсолютно безосновательными и недопустимыми»: «Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай „берлинского пациента“ и установить причины произошедшего. Для этого нам нужна информация от тех, кто нашёл следы отравления в анализах», — высказал свое мнение Песков.

Песков также не увидел «никакого геройства» в желании Навального вернуться в Россию после того, как его на территории РФ отравили веществом из группы «Новичок»: «Любой житель в любое время может в любое время возвращаться на родину […] Практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни. И жизнь этого пациента также была спасена именно в России», — считает Песков.

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Ранее политик Алексей Навальный дал первое после отравления большое интервью немецкому журналу Der Spiegel. В нем он поделился планами вернуться в Россию, рассказал о встрече с канцлером Меркель и описал, что происходило с ним в самолете после отравления «Новичком».

Сейчас, после выхода из комы, политик проходит курс реабилитации и живет в гостинице с семьей. По его словам, он гуляет в парке, уже может подниматься на пятый этаж и даже пытается жонглировать вместе с терапевтом. Навальный рад, что к нему вернулись умственные способности, он уже может работать за компьютером.

Навальный провел в берлинской клинике 32 дня, 24 из них — в реанимации. Его выписали из больницы 23 сентября.

Политику стало плохо 20 августа на борту самолета Томск-Москва, из-за чего лайнер экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали в местную больницу. После долгих переговоров его перевезли в «Шарите».

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Москва же отрицает, что Навальный был отравлен. Уголовное дело по факту отравления политика и покушения на его жизнь в РФ до сих пор не заведено.

Источник: Новая газета



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