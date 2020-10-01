 

Журналист о массовых арестах в Белоруссии: Это какая-то бессистемная истерика

01.10.2020, 17:23, Разное

О задержании Елены Левченко стало известно 30 сентября. Милиционеры остановили ее в аэропорту Минска и попросили последовать за ними в отделение. Спортсменка чуть позже сообщила своему адвокату, что причиной задержания стало ее участие в незаконных массовых мероприятиях.

Случившееся возмутило журналиста Сергея Щурко. Он признался, что не понимает, как Левченко могут в чем-то обвинять. По словам репортера, она является настоящим патриотом. У девушки прекрасное образование и хорошее спортивное прошлое. Елена играла в NBA-лиге.

Щурко рассказал, что не видит логику в многочисленных арестах, которые происходят в республике. “Все решения, которые принимаются (президентом Александром Лукашенко – Прим.ред.), – это какая-то бессистемная истерика”, – выразил мнение журналист в беседе с изданием “Настоящее время”.

Напомним, акции протеста в Белоруссии проходят уже почти два месяца. По подсчетам независимых СМИ, в митингах и забастовках по всей стране участвуют более одного миллиона граждан. Они требуют отставки нынешнего лидера Александра Лукашенко.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили на стороне протестующих. Они призвали руководство Белоруссии прекратить насилие и выйти на открытый диалог с демонстрантами. Александр Лукашенко пока предпочитает отмалчиваться.



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