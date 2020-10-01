Симоньян сделала вторую прививку от коронавируса

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01.10.2020, 17:17, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ей сделали вторую прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Сделала вторую прививку от ковида. Полет нормальный. Обещают иммунитет на два года. Дай Бог», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, первую прививку Симоньян сделала в начале сентября. «Нас целая группа медийщиков-добровольцев, начали испытания на себе», – сообщала тогда главред RT.

Позднее она сообщила, что первыми иностранцами, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) с помощью российской вакцины, стали сотрудники RT.



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