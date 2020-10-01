 

Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

01.10.2020, 17:17, Новости дня

Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, следует из сообщения Минфина.

В министерстве сообщили, что 1 октября «состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов», передает РИА «Новости».

С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты – чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Пьер Клайв Аджус.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Аналогично подписанному до этого протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

«Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%», – добавляется в сообщении.

Напомним, в начале сентября РФ и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Германии выразили протест американским сенаторам из-за «Северного потока – 2»

13.09 / Россия посылает в Беларусь псковских десантников

23.09 / Россия решила начать автоматический обмен налоговой информацией с Турцией и Нигерией

04.07 / За последние сутки коронавирусом в Украине заболели 74 ребенка и 63 медика

03.08 / Минобороны направило специалистов в Усолье-Сибирское из-за загрязнения ртутью

24.08 / В Гидрометцентре оценили вероятность сильных дождей в Крыму

14.09 / Бюджетная версия умных часов Apple Watch осталась без датчика ЭКГ

18.09 / Итальянские ученые выяснили, откуда берутся ночные кошмары

24.06 / Хоккеисты “Тампы-Бэй” приступили к тренировкам впервые после вспышки COVID

23.07 / Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска