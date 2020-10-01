Россия и Мальта договорились об изменении налогового соглашения

01.10.2020, 17:17, Новости дня

Россия и Мальта подписали протокол по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, следует из сообщения Минфина.

В министерстве сообщили, что 1 октября «состоялось подписание протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Мальтой в части увеличения налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов», передает РИА «Новости».

С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Мальты – чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Пьер Клайв Аджус.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

Аналогично подписанному до этого протоколу с Кипром, документом определен перечень исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

«Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Для таких доходов ставка налога установлена в размере 5%», – добавляется в сообщении.

Напомним, в начале сентября РФ и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре.