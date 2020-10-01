 

Пользователи Сети обсуждают странное поведение Курбана Омарова на интервью с Аленой Жигаловой

01.10.2020, 17:17, Разное

Блогер Курбан Омаров редко дает интервью, однако он согласился ответить на вопросы журналистки Алены Жигаловой в популярной программе на YouTube-канале. Некоторым пользователям Сети показалось, что супруг Ксении Бородиной вел себя достаточно странно.
Как передает издание iReactor, подписчики обсуждали в социальных сетях, что Курбан Омаров пришел на интервью «под чем-то». Многие признались, что на самом деле не знают, как муж ведущей «ДОМа-2» ведет себя в жизни. Поэтому его многочисленные шутки и свободное поведение в кадре натолкнуло фолловеров на такое предположение.

Кроме этого, многие сначала не узнали Курбана Омарова в кадре. По мнению пользователей Сети, он не похож на тот образ, который постоянно поддерживается в микроблоге Instagram. Муж Ксении Бородиной признался, что в его соцсетях действительно много фотошопа. Однако этим он лично не занимается, а ведение аккаунта доверил команде профессионалов, которые работают над контентом и редактированием снимков. Также Курбан Омаров откровенно пояснил о том, что его считают альфонсом, о взаимоотношениях со звездной женой, воспитании ребенка, изменах и бизнесе.

Популярность к Курбану Омарову пришла после того, как он взял в жены Ксению Бородину. Телеведущая подарила ему дочь, которую назвали Теона. В шутку подписчики называют предпринимателя «личный тренер кота Шантика».



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