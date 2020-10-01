Екатерина Шпица показала откровенное фото в честь начала отопительного сезона

01.10.2020, 17:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Екатерина Шпица в честь начала отопительного сезона опубликовала откровенное фото, на котором она позирует в халате, наброшенном на голое тело. Актриса похвасталась, что в столичных квартирах и домах уже тепло.

Екатерина Шпица настолько обрадовалась старту отопительного сезона, что решилась на эротическую фотосессию. Фолловеры были очень удивлены, так как снимки такого рода артистка практически не публиковала ранее. На знаменитости был только халат, который она немного распахнула, демонстрируя изгибы обнаженного тела. Было понятно, что под домашней одеждой у Екатерины Шпицы нижнего белья нет. Поклонники восхитились смелостью актрисы, а один из комментаторов пожелал, чтобы отопление включили посильнее, и звезда «Елок» продолжила раздеваться дальше.

Как отметило издание «Слово и Дело», далеко не все фолловеры оценили снимок и юмор Екатерины Шпицы. Нашлись и те, кто начал критиковать 34-летнюю артистку. Пользователи возмутились тем, что сейчас многие звезды шоу-бизнеса стараются привлечь к себе внимание благодаря оголенным фотографиям. Они уверены, что нужно показывать талант, а не фигуру и эротические снимки.