Skoda Karoq с базовым двигателем доступна для заказа в России

01.10.2020, 17:17, Разное

Представители Skoda в РФ принимают заказы на самый дешевый кроссовер Skoda Karoq с базовым двигателем на 1,6 MPI и мощностью в 110 л.с. Машина оснащена механической пятиступенчатой коробкой передач.

Максимальный крутящий элемент двигателя – 155 Нм, наибольшая скорость – 183 км/ч. Такой мотор позволяет автомобилю разогнаться до скорости в 100 км/ч за 11,2 с. Можно выбрать один из следующих вариантов оснащения: Active и Ambition.

Универсальная комплектация Active включает в себя кондиционер, ассистента подъема в гору, подушки безопасности, центральный замок, которым можно управлять на расстоянии, аудиосистемы Swing и Bolero. Салон оснащен декоративными вставками.

Сборка Ambition отличается и интерьером салона, и комплектацией. Особенностями последней являются система климат-контроля, возможность запуска двигателя без ключа, дождевые датчики. В дизайне салона присутствуют хромированные детали.