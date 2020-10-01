Компания FSP представила блоки питания мощностью 1200 Вт

01.10.2020, 17:16, Новости дня

Состоялась презентация созданных в компании FSP блоков питания. Модель Hydro PTM Pro обеспечивает 1200 Вт и подходит для установки на самых мощных настольных компьютерах.

В частности, эксперты предполагают, что данные блоки питания будут использоваться в паре с графическими ускорителями линейки GeForce RTX 3000, выпускаемыми в компании NVIDIA.

Как объявил производитель, блики гарантируют эффективность от 92% при нагрузке в пятьдесят процентов. Для охлаждения используется вентилятор диаметром 135 мм. Кулер начинает работать, когда нагрузка увеличивается более чем на 30%. Таким образом, компьютер совершенно не шумит при выполнении обычных операций. Напомним, что в данном семействе блоков питания выпускаются устройства мощностью от 650 Вт.