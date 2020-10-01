 

“Яндекс” запустил сервис «Почта 360» с облачным интерфейсом

01.10.2020, 17:16, Новости дня

Российский “Яндекс” выпустил новый набор сервисов под названием «Почта 360». По информации разработчика, все они объединены на одном интерфейсе, что создает более комфортные условия для пользователей.

Также «Яндекс.Почта 360» получил объем памяти в облаке 30 Гб. Здесь можно использовать электронную почту, создавать документы, делать записи, проводить конференции, в том числе с использованием видеосвязи.

Предлагаются и другие стандартные функции органайзера как календарь, диск, мессенджер и пр. Все это можно было получить в “Яндексе” и раньше, отмечает разработчик. Однако в данном случае речь идет о единой площадке с легким и быстрым переключением. В дальнейшем предполагается расширения списка сервисов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Экс-генпрокурор Сешнс проиграл на праймериз по выборам в Сенат в Алабаме

01.10 / 393 шахтера Криворожского железорудного комбината прекратили подземный протест – Волынец

18.08 / Подозреваемый в «шпионаже на Россию» задержан в Норвегии

23.08 / «Рособоронэкспорт» возобновил поставки зарубежным заказчикам

27.09 / Эксперт о крушении Ан-26: Не нужно было брать на борт больше 10–12 курсантов

02.09 / Дания вызвала посла РФ из-за нарушения авиапространства российским самолетом

20.08 / Общество: СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

06.07 / В РПЦ рассказали, как схиигумен Сергий скрыл судимость за убийство

20.07 / Автобус въехал в остановку в Москве

19.09 / Бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд дальности полета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска