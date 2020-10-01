“Яндекс” запустил сервис «Почта 360» с облачным интерфейсом

01.10.2020, 17:16, Новости дня

Российский “Яндекс” выпустил новый набор сервисов под названием «Почта 360». По информации разработчика, все они объединены на одном интерфейсе, что создает более комфортные условия для пользователей.

Также «Яндекс.Почта 360» получил объем памяти в облаке 30 Гб. Здесь можно использовать электронную почту, создавать документы, делать записи, проводить конференции, в том числе с использованием видеосвязи.

Предлагаются и другие стандартные функции органайзера как календарь, диск, мессенджер и пр. Все это можно было получить в “Яндексе” и раньше, отмечает разработчик. Однако в данном случае речь идет о единой площадке с легким и быстрым переключением. В дальнейшем предполагается расширения списка сервисов.