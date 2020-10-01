С поверхности нашей планеты исчезнет сорок процентов растений

01.10.2020, 17:16, Новости дня

Почти половина растений, которые сегодня человек употребляет в пищу, вскоре не будут расти на поверхности Земли, предупреждают ученые. То же самое касается лечебных трав.

Специалисты из Британского королевского ботанического сада опубликовали неутешительный прогноз на ближайшие годы и десятилетия. Глобальное потепление выглядит все более угрожающим процессом, утверждают они. Еще четыре года назад считалось, что под угрозой исчезновения находится около одной пятой интересующих человека растений. Сегодня их число удвоилось, и неизвестно, что будет завтра.

Прогноз можно воспринимать как очень авторитетный, поскольку при его составлении приняты во внимание результаты исследовании примерно 200 ученых из 42 стран мира.