Ученые выяснили, что мешает детям научиться читать

01.10.2020, 17:15, Разное



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Книги для обучения чтению не должны содержать излишних иллюстраций. Согласно результатам последних исследований, это отвлекает детей от текста настолько, что они хуже осваивают навык чтения.

Все хорошо в меру, и это правило работает даже с картинками в детской литературе. Если ребенок учится читать самостоятельно по перегруженной рисунками книге, это сильно затруднит освоение грамоты. Таковы результаты недавнего исследования исследователей из американского Университета Карнеги Меллон, опубликованные в научном журнале npj Science of Learning.

В исследовании участвовали 60 учеников первых и вторых классов. Все они поочередно читали одну и ту же книгу, изданную для обучения чтению в данной возрастной группе и доступную в продаже. При этом у каждого ребенка использовалось портативное устройство отслеживания направления взгляда. Кроме того, исследователи частично отредактировали иллюстрации в книге, которые были довольно подробными и занимали полностью всю страницу. Половину они оставили как есть, а в другой части рисунки были упрощены до минимально необходимых для понимания смысла текста. Определить, какие именно изображения следует оставить, попросили группу взрослых.

Оказалось, что детям потребовалось одно и то же время, чтобы прочитать книгу. Но когда они читали версию с упрощенными иллюстрациями, их глаза реже отрывались от текста и переключались на картинку, кроме того они получали более высокие баллы за понимание прочитанного, чем при чтении страниц с неотредактированными рисунками. Также исследователи отметили, что детям, которые изначально были более склонны отвлекаться от текста, чтение упрощенных страниц пошло на пользу в наибольшей степени.

По мнению ведущего автора исследования, доцента психологии Анны Фишер (Anna Fisher), возраст начальной школы – это переходный период для детей, когда они не только учатся самостоятельному чтению, но и привыкают к использованию различных технологий без постоянного контроля со стороны взрослых, чему дополнительно способствуют вынужденные периоды дистанционного обучения. И такие исследования могут способствовать улучшению дизайна обучающих материалов, что поможет детям лучше фокусироваться и понимать текст.

«Конечно, это не панацея, и это не решит все проблемы с обучением чтению», – сказала она, – Но если мы примем меры для упрощения занятий чтением и уберем какие-то барьеры, мы облегчим детям занятия с печатным материалом и поможем им получать от этого радость».