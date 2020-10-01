Ефремов написал новое письмо из СИЗО

01.10.2020, 17:13, Новости дня

Актер Михаил Ефремов написал письмо, в котором «искренне раскаялся», и попросил суд не рассматривать жалобы на приговор, поданные его бывшими защитниками Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Э.М., выражающегося в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния», – цитирует письмо Ефремова «Рен ТВ».

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александр Добровинский готов выслушать предложения артиста, если он действительно раскаивается.

«Также хотелось бы получить более развернутое объяснение того, что происходило в суде и что из этого было личной позицией Михаила Ефремова, а что – «творчеством» его адвоката. В частности, присутствие «свидетелей», которых не было на месте ДТП», – процитировал Добровинского пиар-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры».

Напомним, пресненский суд Москвы получил официальный документ от Ефремова об отказе от адвокатских услуг Пашаева и Шаргородской.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.