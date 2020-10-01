Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в «Игре престолов»

01.10.2020, 17:13, Разное

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь льда и Пламени», по которым был снят сериал «Игра престолов», пояснил о своём нелюбимом эпизоде в данном в сериале. Кинодеятель объяснил недоработку недостаточностью финансирования.

По словам автора сценария, большинство моментов в сериале сняты на высшем уровне, но встречаются и провальные. Лучшей сценой Мартин назвал смерть Неда Старка и Красную свадьбу. Он похвалил Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайса за то, как они обыграли этот сюжет.

А самой неудачной сценой Джордж Мартин считает охоту короля Роберта. Действие происходило в первом сезоне, финансирование проекта было небольшим, и это мешало воплощать задуманные идеи на съемках. Из-за этого в эпизоде про охоту возник казус, когда король и его соратники бродят по лесу пешком и переговариваются между собой, хотя на самом деле королевская охота – это егеря, шатры, много людей, собак. Но на тот момент обеспечить это оказалось невозможным из-за нехватки средств. Ситуация с деньгами наладилась только после второго сезона.

Все подробности о создании «Игры престолов» описаны в книге «Огнем дракона не убить», которая выйдет 6 октября. Но уже сейчас в Сети идут бурные обсуждения эпизода про охоту. Кто-то считает, король вполне мог ходить на кабана пешком, но многие согласны с Джорджем Мартином, что королевская охота должна быть пышной и с большим количеством людей. Также многие пользователи обратили внимание, что все четверо охотников до конца сериала не дожили.