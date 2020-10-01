Влад Топалов признался, что встает по утрам ради сына Майкла

01.10.2020, 17:13, Разное

Музыкант Влад Топалов признался, что по утрам часто чувствует себя уставшим и разбитым. Однако вставать мужа Регины Тодоренко заставляет осознание того, что он может провести время с сыном Майклом.

В своем микроблоге Instagram Влад Топалов признался поклонникам, что счастлив быть отцом. Бывший участник группы «Smash!!» опубликовал трогательный снимок, на котором он обнимает и целует сына. При этом, 34-летний артист написал небольшой рассказ о том, как он проводит свое утро. Как признался Влад Топалов, несмотря на желание спать и дикую усталость, он понимает, что Майклу нужно его внимание. Музыкант не обижается на то, что сын кричит «папа» в последнюю очередь. Сначала малыш зовет маму, потом няню, а если никто не реагирует, то тогда обращается к отцу.

Поклонники оценили снимок артиста и отметили, что он – внимательный и заботливый родитель. Комментаторы написали, что с Влада Топалова многим мужчинам нужно брать пример.

Как напоминает издание «ГлобалМСК.ру», артист и его супруга Регина Тодоренко сейчас заняты на съемках шоу «Ледниковый период». Пара соревнуется друг против друга, а первые выпуски проекта зрители смогут посмотреть уже в эти выходные.