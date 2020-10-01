 

Польские водолазы могут найти на дне Балтийского моря Янтарную комнату

01.10.2020, 17:13, Разное

Пропавшую во времена Второй мировой войны знаменитую Янтарную комнату могут найти. Польские водолазы рассказали об обнаружении на дне Балтийского моря судна, перевозившего ее в Германию.
Польские дайверы заявляют о сенсационной находке, утраченные ценности Янтарной Комнаты могут найти уже в ближайшее время. Согласно заявлению одного из морских исследователей Томаша Стахуры элементы из «солнечного» камня могут находиться в каютах парохода, направлявшегося из Калининграда. В конце войны, в 1945 году, «Карлсруэ» затонул, похоронив под слоями воды и драгоценности царской семьи.

Согласно документации той поры, судно спешно покидало порт, а на его борту находился большой груз. Между тем, именно в Кенигсберге (Калининград) все элементы отделанного ископаемой смолой зала Большого Екатерининского дворца Санкт-Петербурга видели в последний раз. Польские водолазы сообщают, что причиной крушения судна была бомбежка советскими самолетами. Вот уже в течение 75 лет пароход находится на дне Балтийского моря на глубине 88 метров. Пока специалисты смогли найти на его борту только военную технику, фарфор и некие ящики с неизвестным содержимым.

Это, уверены эксперты, и есть утраченный на десятилетия шедевр искусства XVIII века. Данная находка имеет огромное значение не только для культуры, искусства, но и для истории. Ранее, в 2000 году Германия передавала фрагменты кабинета, отделанного янтарем, России. По данным «Инфореактора», какими будут сейчас дальнейшие действия польских специалистов, они пока не сообщают.



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