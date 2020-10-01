США, Франция и Россия призвали к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

01.10.2020, 17:10, Новости дня

США, Франция и Россия потребовали незамедлительного прекращения огня между Азербайджаном и силами этнических армян в Нагорном Карабахе, призвав стороны как можно скорее вернуться за стол переговоров.

В совместном заявлении США, Франция и Россия, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, призвали к немедленному прекращению боевых действий.

В заявлении также содержится призыв к лидерам Армении и Азербайджана без промедления приступить к переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ – без каких бы то ни было предварительных условий.

Напомним, что Минская группа была создана в 1992 году для мирного разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.