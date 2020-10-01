Литва выразила надежду на принятие санкций против Беларуси по итогам саммита ЕС

01.10.2020, 17:10, Новости дня

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг выразил надежду, что странам Евросоюза удастся договориться о введении санкций в отношении Беларуси в ходе саммита в Брюсселе.

«Я с нетерпением жду [саммита] и очень рассчитываю, что сегодня мы найдем принципиальное решение относительно введения санкций против Беларуси», – сказал он журналистам.

«Неуместно, чтобы не последовало никакой реакции [со стороны ЕС]», – добавил Науседа.

Двухдневный саммит лидеров Евросоюза начался во вторник в 14.00.

Дипломаты считают, что бездействие ЕС ставит под угрозу репутацию блока, в то время как Великобритания и Канада уже ввели санкции в отношении Минска, чтобы поддержать продемократическое движение в Беларуси.

В черновых выводах саммита говорится, что Евросоюз осуждает насилие в отношении мирных демонстрантов и не признает результаты недавних выборов в Беларуси. Также отмечается, что необходимо без промедления ввести «ограничительные меры».

Тем временем Кипр продолжает оказывать сопротивление, настаивая, чтобы ЕС также ввел санкции в отношении Турции в связи со спором по поводу прав на бурение в Средиземном море.

В заявлении по случаю 60-й годовщины независимости Кипра от Великобритании президент Кипра Никос Анастасиадис обвинил Турцию в проведении «дипломатии канонерок» и вторжении на территорию кипрского морского шельфа.

«Я ожидаю от саммита Европейского совета более конкретной и эффективной позиции, чтобы положить конец этой силовой дипломатии», – сказал он перед саммитом.

Между тем президент Турции Тайип Эрдоган направил письмо всем лидерам ЕС, кроме Греции и Кипра, требуя справедливого отношения к Анкаре и обвиняя Афины и Никосию в нагнетании напряженности в спорных водах Средиземного моря.

В черновике заявления участников саммита согласованная позиция по Турции отсутствует.

Франция придерживается более жесткой позиции в отношении Турции, а Германия настаивает на диалоге между Анкарой и Афинами.

Венгрия также опасается вызвать гнев Турции, которая, в соответствии с миграционным соглашением с ЕС, принимает на своей территории миллионы сирийцев.

Европейские дипломаты полагают, что участники саммита могут пообещать Кипру ввести санкции в отношении Турции в будущем, пригрозив Анкаре ответными мерами в случае, если она не прекратит бурение в спорных водах, но при этом не давая Никосии гарантий.